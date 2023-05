Lihtsad uudised 19. mail

"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's top news stories below.

Euroopa Komisjon ennustab Eestile majanduslangust

Raha. Source: Deutsche Bundesbank/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Euroopa Komisjoni kevadine majandusprognoos ennustab Eestile ja Rootsile käesolevaks aastaks majanduslangust.

SKT langeb prognoosi kohaselt sel aastal 0,4 protsenti, kuid kasvab järgmisel aastal 3,1 protsenti.

Languse põhjusteks on vähenenud eratarbimine, aeglustuvad investeeringud ja kaubanduspartnerite pidurdunud majandusareng.

Järgmise aasta majanduskasvu veavad prognoosi kohaselt sissetulekute kasv, aeglustuv inflatsioon ja palgatõus.

Euroopa Komisjon ennustab, et lisaks Eestile kahaneb majandus Euroopa Liidus veel ainult Rootsis.

Eesti valitsus kiitis heaks samasooliste abielu seaduse

LGBT aktivistide meeleavaldus Vabaduse platsil Source: Helen Wright /ERR

Valitsus kiitis sel nädalal heaks perekonnaseaduse muudatused, millega seadustatakse Eestis samasooliste abiellumine.

Muudatuse kohaselt saavad edaspidi abielu sõlmida kaks täiskasvanut, olenemata nende soost.

Lisaks lihtsustub samasooliste paaride lapsendamise kord.

Eelnõu liigub nüüd aruteludeks parlamenti ja koalitsioon loodab selle vastu võtta kesksuveks.

Seadus peaks jõustuma tuleva aasta 1. jaanuaril.

Algas Eesti suurim riigikaitseõppus Kevadtorm

Spring Storm 2023. Source: EKV

Eesti suurim riigikaitseõppus Kevadtorm algas selle nädala esmaspäeval ja kestab 26. maini. Osavõtjaid on umbes 14 000.

Eesti poolelt osalevad õppusel Kaitseväe ning Kaitseliidu maa- ja mereväeüksused ning ka Eesti küberväejuhatus – kokku umbes 9000 osalejat, kellest pooled on reservväelased.

Ülejäänud osalejad on liitlased Ühendkuningriigi poolt juhitud NATO lahingugrupi koosseisus ja veel 11 liitlasriigist.

Kaitsevägi harjutab kaitseplaanide ühtlustamist, juhtimistasandite vahelist koostööd ja üksuste lahinguvalmidust.

Õppuse tegevused toimuvad peamiselt Põhja-Eestis ning teedel tuleb arvestada Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite kolonnidega.

Kinnisvaratehingute arv vähenes viiendiku võrra

Apartment buildings in a new development in Tallinn. Photo is illustrative. Source: Siim Lõvi/ERR

Eesti Notarite Koja teatel langes kinnisvaratehingute arv aasta esimeses kvartalis 22 protsenti võrreldes sama ajaga eelmisel aastal

Notarid kinnitasid esimeses kvartalis 15 275 kinnisvaratehingut. Eelmisel aastal kinnitati samal perioodil 19 521 tehingut.

Langus oli suurim Võru, Jõgeva, Põlva ja Harju maakonnas.

Aastane langus oli 22 protsenti ka aprilli võrdluses, kus tehingute arv langes 6862 tehingult 5334.

Notarite koja esinaise Merle Saar-Johansoni sõnul on languse põhjuseks peamiselt majanduse ebakindel seis.

Käesolev aasta on sääskedele soodne

Metsasääsk. Source: Judy Gallagher/Flickr (CC BY 2.0)

Sääsehooaeg on sel aastal alanud tavapärasest veidi varem. Putukateadlane Urmas Tartes soovitab sääskedega võitlemise asemel nendega lihtsalt ära harjuda.

Tartes ütles ETV saates "Terevisioon", et käesolev sääseaasta on hea. Lõuna-Eestis tulid sääsed välja juba möödunud nädala lõpus ja nädalavahetusel. Praegu on alanud ka kõige arvukam sääseaeg, kinnitas putukateadlane.

Teadlase sõnul sobib sääskedele paljunemiseks iga veesilm, kus vesi püsib vähemalt kaks nädalat.

Tartese sõnul on eksilik arvata, et linnades on vähem sääski kui maal.

Eestis elab 34 liiki verd imevaid sääski, olgugi, et arvukuselt kuulub 90 protsenti sääskedest vaid kümnesse liiki.

