Lihtsad uudised 30. juunil

"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's top news stories below.

Täna algab Noorte Laulu- ja Tantsupidu

Reedel, 30. juunil algab XIII Noorte Laulu- ja Tantsupidu "Püha on Maa".

Tantsupidu, mis seekord kannab pealkirja "Sillad", toimub reedel ja laupäeval ning laulupidu pühapäeval.

Iga viie aasta tagant peetaval peol on seekord üle 30 000 osaleja.

Tallinnas on laulupeo ajal parkimine ja ühistransport tasuta. Politsei on samuti väljas lisajõududega.

Pidude ülekandeid saab vaadata ERR-i kanalites.

Noorte Laulu- ja Tantsupidu. Source: Aurelia Minev /ERR; Siim Lõvi /ERR

Eesti idufirmade buum sai läbi, ettevõtted tõmbavad koomale

Eesti idufirmadel on järjest raskem meelitada ligi investeeringuid ning mõned ettevõtted on asunud tegevusi vähendama. Üheks selliseks on rohetehnoloogia väikeettevõte Single.Earth.

Ka teiste ettevõtete esindajad ütlesid, et investorid on muutunud ettevaatlikuks ja teisedki idufirmad võivad hakata lähitulevikus koomale tõmbama.

Single.Earthi kaasasutaja Andrus Aaslaid ütles ERR-ile, et ettevõttes tehtavate muudatuste põhjus on üleilmne investorite loidus.

Aaslaid seletas, et headel aegadel sai raha väga kiiresti, seetõttu on langus järsk. Tema sõnul on ettevõte alates eelmise aasta lõpust tegelenud kõigi kriisiplaanidega, mismoodi püsima jääda.

Startup Estonia andmete kohaselt investeeriti Eesti idufirmadesse aasta esimeses kvartalis 62 miljonit eurot. Eelmise aasta samal perioodil aga 906,6 miljonit eurot.

Idufirma (illustreeriv foto). Source: 1Day Review/Flickr (CC BY 2.0)

Eesti keskkool avab vene noortele ukse ühiskonda

Tartu Ülikooli teadlased leidsid, et Eesti koolis õppimine ja eesti elukaaslane aitavad vene noortel paremini eestikeelses keskkonnas hakkama saada.

Teadlased uurisid, kuidas mõjutab kooli õppekeel noorte inimeste kogukonnavalikuid ja hakkamasaamist täiseas.

Selgus, et noorte tulevikku mõjutab olulisel määral see, kas nad õppisid eesti- või venekeelses koolis.

Üks uuringu autoritest, Tartu ülikooli inimgeograafia teadur Kadi Kalm ütles, et tulemus näitab selgelt koolikeskkonna olulisust segregatsiooni nõiaringist välja saamisel.

Uuringu tulemused viitavad ka sellele, et kui vene noored sõbrunevad eestlastega, suurendab see võimalust, et nad kolivad eestikeelsesse keskkonda.

Klassiruum. Source: Siim Lõvi /ERR

Saaremaa laevatehases arendatakse Euroopa sõjalaeva

Baltic Workboatsi tehases Saaremaal hakatakse arendama ja ehitama ainulaadset tuleviku poolautomaatset sõjalaeva.

16 Eesti osalusega militaarprojekti saab Euroopa kaitsefondilt kokku pool miljardit eurot arendustoetust.

Baltic Workboatsi juht Erik Aleksejev ütles, et uudset laeva hakatakse kasutama peamiselt seireks ja patrullimiseks. Alus on ka baaslaev väiksematele veesõidukitele ja droonidele.

Viiekümne meetri pikkust alust arendatakse Saaremaa ettevõtte Nasva tehases ning see peaks valmima kolme aasta jooksul.

Laeva arenduses löövad kaasa kümne riigi esindajad.

Baltic Workboatsi arendatav militaarlaev. Source: Baltic Workboats

Tartu Autovaba Puiestee on taas avatud

Neljapäeva õhtust on Tartus taas Autovaba Puiestee, mille avamine kattus Tartu Linna Päeva galakontserdiga.

Kuu aega on Emajõega paralleelselt kulgev Vabaduse puiestee Turuhoone ja Kaarsilla vahel autoliiklusele suletud.

Puiesteel on veemängude ala, karussell, lugemisalaga raamatukogu, ronimisseinad ja teised atraktsioonid.

Läbi juulikuu toimub kultuuriprogramm - neljapäeviti on kavas kontserdid, reedeti treeningpäevad ja laupäeviti perepäevad.

Autovaba kuu Tartus tipneb Toidu- ja Veinifestivaliga 4.-6. augustini.

Autovabaduse puiestee Tartus. Autor/allikas: Maanus Kullamaa / Tartu 2024

