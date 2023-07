Lihtsad uudised 7. juulil

"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's top news stories below.

Laulu- ja tantsupidu külastas ligi 100 000 inimest

Noorte tantsupeo "Sillad" esimene etendus Kalevi staadionil Source: Ken Mürk/ERR

XIII noorte laulu- ja tantsupeo "Püha on maa" etendusi külastas ligi 100 000 inimest.

Lauluväljakul ja Kalevi staadionil toimunud etendused leiavad tavaliselt aset iga viie aasta tagant. See aasta osales üle 30 000 tantsija, laulja ja muusiku.

Festivali teleülekannet jälgis üle 400 000 inimese.

Järgmine üldlaulupidu peetakse 2025. aastal. 2027. ja 2029. aasta laulupeod aga ühendatakse ja peetakse 2028. aastal.

Soome uue peaministri sõnul on suhted Eestiga tugevamad kui kunagi varem

Petteri Orpo kohtus Stenbocki majas Kaja Kallasega Source: Ken Mürk/ERR

Soome ja Eesti suhted on tugevamad kui kunagi varem, ütles kolmapäeval oma esimesel välisvisiidil Eestit külastanud Soome peaminister Petteri Orpo.

Ühisel pressikonverentsil Eesti peaminister Kaja Kallasega ütles Orpo, et "Soomel ja Eestil on tugevad kultuurisidemed, meie väärtused ja ideed on sarnased ja me saame sarnaselt aru meid ümbritsevast tegelikkusest."

Peaministrid arutasid kahepoolset koostööd ning sündmusi Venemaal ja Ukrainas.

Orpo külastas Tallinnat enne Stockholmi, olgugi, et traditsiooniliselt on viimane olnud Soome peaministrite esimene sihtkoht.

Peaminister Kaja Kallase sõnul ei maksaks sellest aga järeldada, et Soome on kuidagi muutnud oma poliitilist suunda.

Tallinn lähistele kavandatakse uut 1200 korteriga elurajooni

Saue linna uus elurajoon peaks kerkima paremale poole raudteed. Source: Andro Mikkor

Tallinna lähistele Saue valda plaanitakse ehitada enam kui 1000 korteriga elurajoon.

Arendaja Estera Saue, millele kuulub pea 40hektariline maatükk raudtee lähistel, kuulutas sel nädalal välja uue elamurajooni planeerimisvõistluse.

Üks ettevõtte omanikest Ülo Adamson ütles, et projektiga luuakse peamiselt noortele peredele mõeldud linnaruum, kus on kvaliteetne keskkond.

Arendaja kavatseb rajada ka staadioni ja spordiväljaku, lasteaia, laste mänguväljakud ja jalakäija- ning rattateedega tänavate võrgustiku.

Ehitusega peaks algust tehtama 2026. aastal.

Pea kolmandik luksusautodest on arvel ettevõtte sõidukitena

Superautode väljapanek üritusel Gran Turismo 2016 Tallinnas Source: Rene Suurkaev / ERR

Kolmandik maanteeameti registris olevatest Bentley'dest, Bugattidest, Ferraridest, Maseratidest ja Lamborghinidest on arvel töösõidukitena.

Juuni lõpu seisuga oli Eestis registreeritud viie tootja 580 luksusautot. Nendest 174 olid registris ärilistel eesmärkidel.

Maksu- ja tolliameti juhtiv maksuaudiitor Madis Laas ütles, et kallite autode ärilisel otstarbel registreerimine ei pruugi tähendada maksupettust.

Ettevõtte sõidukitele ei ole Eestis ette nähtud hinnalage ja kalleid sõidukeid soetanud firmad ei ole seetõttu eraldi ameti fookuses.

Maksu- ja tolliameti esindaja rõhutas, et äriühingu sõiduauto kasutamisel tuleb tasuda erisoodustusmaksud ning seda ka siis kui autot kasutatakse erasõitudeks. Ta rõhutas, et sõiduki ja selle jaoks kaupade-teenuste soetamisel on käibemaksu mahaarvamine lubatud vaid osaliselt.

Ericsson plaanib Tallinnasse ehitada 155 miljonit eurot maksva keskuse

Ülemiste Citysse planeetirav Ericssoni uus tootmis- ja tehnoloogiakeskus. Source: Ericsson

Rootsi telekommunikatsiooni ettevõtte Ericsson plaanib Tallinnasse ehitada uue põlvkonna tootmis- ja tehnoloogiakeskuse, mis maksab ligi 155 miljonit eurot.

Keskus ehitatakse Ülemiste linnakusse ning see peaks valmima 2026. aastaks.

Uues keskuses hakkavad asuma ettevõtte katselaborid, tootmisliinid, kontoripinnad ja laod.

Ericssoni peakontor asub Rootsis. Eestisse rajatavat tootmis- ja tehnoloogiakeskust nimetab ettevõte oma Euroopa keskuseks.

PPA meeskond aitab NATO tippkohtumise ajal valvata Leedu-Valgevene piiri

Leedu-Valgevene piir. Source: Erik Peinar

Eesti on lähetanud Leetu politseiüksuse, et aidata valvata NATO tippkohtumise ajal Valgevene piiri.

14-liikmeline meeskond ESTPOL7 läks teele neljapäeval, pärast seda kui Leedu kolleegid olid politsei- ja piirivalveametilt palunud abi.

Üksus hakkab Valgevene piiril patrullima, kohapealset olukorda hindama ning piiri droonidega seirama.

Eestisse naasevad ESTPOL7 liikmed 13. juulil.

Vilniuses 11. ja 12. juulil toimuval NATO tippkohtumisel osalevad 31 riigi poliitikud.

Tallinna lennujaam soetas uue vedelike ja elektroonika läbivalgustusseadme

Tallinna lennujaam. Source: Siim Lõvi /ERR

Tallinn lennujaam soetas aprillis viis uudset läbivalgustusseadet. Need loovad pagasist 3D kujutise, mis võimaldab reisijatel vedelikud ja elektroonikaseadmed turvakontrollis kotti jätta.

Hanke maksumus on 3,4 miljonit eurot ja selle võitis aktsiaselts Alarmtec.

Uudsed seadmed töötati välja Ameerika Ühendriikides ning on katsetamisel Ühendkuningriigis, Saksamaal, Lõuna Koreas, Jaapanis ja Kataris.

Esialgsed tulemused viitavad sellele, et seadmed aitavad turvakontrollis veedetud aega lühendada.

See all previous editions here.

Editor's note: Lihtsad uudised is taking a two-week break and will return on July 28.

--

Follow ERR News on Facebook and Twitter and never miss an update!