Lihtsad uudised 12. mail

Narva elanikud jälgisid võidupüha kontserti Venemaal

Narvakad jälgimas jõe teisel kaldal Ivangorodis korraldatud kontserti 9. mail Source: Sergei Stepanov/ERR

Narvas kogunesid sajad inimesed 9. mail jõe äärde, et jälgida Vene poolel toimuvat võidupüha kontserti.

Kontsert toimus Ivangorodis, mis asub Eesti ja Venemaa piirina lookleva Narva jõe kallastel.

Korraldajad püstitasid mitu ekraani ja lava, mis olid suunatud Eesti poole ning kus esitati Venemaa patriootilisi laule ja filme.

Võidupühal mälestatakse Venemaal Teise maailmasõja lõppu ja Venemaa rolli Natsi-Saksamaa alistamisel 1945. aastal.

Eesti jaoks tähistab 9. mai aga okupatsiooni algust, mis kestis 50 aastat ja lõppes alles 1991. aastal.

Narva Muuseum keeldus "sõjakurjategija" plakatit maha võtmast

Narva linnus 9. mail 2023. Source: Dmitri Fedotkin/ERR

Narva Muuseumi esindajad keeldusid teisipäeval Narva Linnuse seinale riputatud plakati eemaldamisest, mis kujutab Venemaa presidenti Vladimir Putinit sõjakurjategijana.

Plakat on riputatud nii, et seda oleks näha Venemaa poolelt, vastusena Ivangorodis toimunud võidupüha kontserdile, mille lava oli suunatud Eesti poole.

Plakatil on Vladimir Putini pilt ja sõnad "Putin on sõjakurjategija".

Venemaa võimud esitasid Eestile kaebuse ja nõudsid plakati eemaldamist, kuid sellest keelduti.

Narva Politseijaoskonna juhi Indrek Püvi sõnul põhineb meie töö Eesti seadustel ja Venemaa ametnikel puudub igasugune alus plakati eemaldamist nõuda.

Opositsioon asus takistama riigikogu tööd

Riigikogu vanematekogu neljapäeval. Source: Ken Mürk/ERR

Riigikogu opositsioon hakkas kasutama obstruktsioonitaktikat, et pidurdada maksumuudatuste ja hüvitiste menetlemist parlamendis.

Keskerakond, EKRE ja Isamaa asusid eelnõude menetlemist saboteerima pärast seda, kui valitsus saatis maksumuudatused nädala alguses parlamenti.

Valitsusliit tahab tõsta makse ja langetada paljulapseliste perede toetusi, millega opositsioon aga nõus ei ole.

EKRE esimees Martin Helme ütles, et opositsioon on valmis obstruktsiooniga jätkama kuni erakorraliste valimiste esilekutsumiseni.

Ulatuslikud teetööd Tallinnas jätkuvad vähemalt aasta lõpuni

Teetööd Tallinna kesklinnas. Source: Priit Mürk/ERR

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul kestavad kesklinna liikluses kaose tekitanud teetööd vähemalt aasta lõpuni.

Jõe ja Pronksi tänavate ümberehituse ning Vanasadama trammiliini ehitustööde sattumise ühele ajale põhjustasid hangete venimine ja püsirahastuse nõuded.

Kõlvart ütles, et ta saab aru, et olukord tänavatel on väga raske, samas poleks ka alternatiive.

Linnapea tunnistas, et mitmed piirangud, sealhulgas ka ühistranspordi liikumises, kestavad aasta lõpuni.

Alika jõudis Eurovisiooni finaali

Eurovisiooni teine poolfinaal. Alika esitab võistluslugu "Bridges". Source: Chloe Hashemi / EBU

Eesti esindaja Alika Milova jõudis Eurovisiooni lauluvõistluse finaali.

Laulja esitas oma loo "Bridges" Liverpoolis neljapäeval toimunud poolfinaalis.

Teisest poolfinaalist jõudsid finaali veel Albaania, Küpros. Belgia, Austria, Leedu, Austraalia, Armeenia ja Sloveenia.

Eurovisiooni lauluvõistluse finaal peetakse laupäeval, 13. mail.

