Finnair adds summer departures to Helsinki–Kuressaare link
Finnish airline Finnair will operate more flights than previously planned this summer between Helsinki and Kuressaare.
Whereas Finnair flights were previously scheduled to operate three times a week (on Mondays, Wednesdays and Fridays), the airline now plans to fly to Saaremaa up to four times a week, according to Saaremaa's tourism information portal Visit Saaremaa. Sunday round-trip flights have been added.
From June 8 to August 7, Finnair has scheduled a total of 30 Helsinki–Kuressaare–Helsinki flights.
--
Editor: Marcus Turovski, Mirjam Mäekivi