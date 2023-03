Native Language Day reading marathon to take place Tuesday

A marathon of different people taking to the stage to read Estonian texts out loud will take place for the second time from sunrise to sunset on Estonia's Native Language Day on Tuesday. The day will be kicked off by President Alar Karis at 6:41 a.m.

Around 70 Estonians will read Estonian texts out loud until the sun sets at 6:21 p.m. People are welcome to come and listen to the readings in front of the presidential palace in Kadriorg throughout the day.

Well-known educators, scientists, artists, musicians, filmmakers, athletes and many others will be readings texts of their own choosing.

The readers include, in addition to President Alar Karis: Anu Välba, Jan Kaus, Erik Moora, Veiko-Vello Palm, Tiit Ojasoo, Kirill Havanski, Jaan-Eik Tulve, Risto Joost, Kaido Ole, Mart Kalm, Marju Kõivupuu, Erki Nool, Kristi Kongi, Mikk Marran, Jaak Jõerüüt, Marianne Kõrver, Jaan Toomik, Hele Kõrve, Ester Kuntu, Tanel Toom, Evelin Võigemast, Arnold Sinisalu, Inger, Linda Kaljundi, Aldo Järvsoo, Janno Põldma, Tõnis Niinemets, Pääru Oja, Maarja Vaino, Jaan Tammsalu, Mart Juur, Kadri Hinrikus, Eneli Jefimova, Eda Ahi, Olav Ehala, Arvo Valton, Mait Malmsten, Eva Koff, Sven Grünberg, Vilja Kiisler, Hardi Volmer, Sigrid Barnabas, Tõnu Trubetsky, Sirje Runge, Maarja Kangro, Tarmo Tiisler, nublu, Elisabeth Luik, Tiiu Randviir, Tarmo Soomere, Piret Mikalai, Gerd Kanter, Grete Kukk, Anni Loore Tetsmann, Reet Aus, Toomas Oskar Kahur, Marek Tamm, Anne Türnpu, Ivo Linna, Pärt Uusberg, Andro Mänd, Annabel Soode, Andrus Vaarik, Kaisa Kuslapuu, Anett Kontaveit, Rainer Sarnet and Indrek Koff.

--

Follow ERR News on Facebook and Twitter and never miss an update!