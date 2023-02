Lihtsad uudised 10. veebruaril

We're trying something new. ERR News will regularly start publishing a selection of the week's top stories simply written in Estonian with an audio track.

"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills.

Similar projects are being pursued by several other European public broadcasters, including in Latvia and Finland.

This is a new project and we're open to advice and constructive feedback. Email [email protected] and [email protected]

This week's episode is read by Tõnu Karjatse.

Ukraina sõda ei ole vähendanud Vene ohtu

Eesti Välisluureamet ütles oma kolmapäeval avaldatud aastaraamatus, et Venemaa suured kaotused Ukraina sõjas ei ole vähendanud riigi regionaalset mõjukust.

Sõjaline rünnak Eesti vastu on 2023. aastal vähetõenäoline, kuna vene väed on Ukrainas hõivatud ja üksused, mis tavaliselt asetsevad Eesti piiride läheduses, on saadetud lahingusse.

Aastaraamat leiab aga, et Venemaa suudab oma piirkondliku võimekuse taastada umbes nelja aastaga.

Pikemas vaates on Eestit ähvardavad ohud Venemaa välispoliitiliste ambitsioonide tõttu oluliselt suurenenud.

Estonian Foreign Intelligence Service. Source: Priit Mürk/ERR

Jaanuaris jätkus toiduhindade tõus

Eesti Konjunktuuriinstituudi sõnul jätkus jaanuaris kiire hinnatõus.

Peaaegu kõik kaubad olid aastatagusega võrreldes kallimad.

Suhkru hind on 2022. aasta jaanuariga võrreldes enam kui kahekordistunud. Jahu, piim, munad ja hakkliha maksavad samuti palju rohkem kui aasta eest.

Ainsaks erandiks olid sissetoodud kurgid, mille kilogramm maksis üheksa senti vähem.

Sugar at a Maxima grocery store in Räpina. Fall 2022. Source: Aili Vahtla/ERR

Enamik erakondi toetab riiklike pühade muutmist

Kõik Eesti erakonnad, peale Reformierakonna, toetavad ettepanekut anda inimestele lisa vabu päevi riiklike pühade eest, mis langevad nädalavahetusele.

Ettepanek sisaldub Keskerakonna valimisprogrammis ja sellel on Isamaa, SDE, Eesti 200 ja EKRE toetus.

Keskerakonna aseesimehe Tanel Kiige sõnul on üldteada fakt, et Eestil on teiste Euroopa Liidu riikidega võrreldes vähem riiklikke pühi.

Sotsiaalkaitseminister ja Reformierakonna liige Signe Riisalo ütles, et kui riigipüha langeb nädalavahetusele ei aitaks sellele järgneva päeva vabaks andmine seda tähistada.

Ta lisas, et töötamine peab tulevikus sellegipoolest paindlikumaks muutuma.

Sarnaste ettepanekutega on esinenud ka Sotsiaaldemokraatlik erakond.

Midsummer bonfire on a beach in Estonia. Photo is illustrative. Source: Anna Aurelia Minev/ERR

Uue trammiliini ehitus põhjustab jätkuvalt liikluspiiranguid Tallinna kesklinnas

Märtsi alguses suletakse osaliselt Gonsiori ja Laikmaa tänavad seoses Vanasadama trammiliini ehitustöödega.

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet soovitas kõigil autojuhtidel piirkonna tänavaid tööde lõpuni vältida.

Svet soovitas autojuhtidel kasutada mobiiliäppi Waze, mis kuvab teetööde- ja liiklusinfot.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart sõnas, et kuni kahe aasta jooksul, mil ehitatakse välja trammiliin lennujaama ja sadama vahel, tuleks liiklejatel arvestada piirangutega. Trammiliin soovitakse avada 2024. aasta suvel.

Tram route on Laikmaa street. Source: ERR/MKM

Eesti ja Venemaa langetasid diplomaatiliste suhete taset

Venemaa vähendas sel nädalal oma Tallinna saatkonna diplomaatilist ja tehnilist personali samale tasemele kui palju on töötajaid Eesti saatkonnal Mosvas.

Mõlema riigi suursaadikud lahkusid pealinnadest teisipäeval, mis põhjustas kahe riigi vaheliste diplomaatiliste suhete taseme languse.

Välisminister Urmas Reinsalu ütles jaanuaris, et 13. Venemaa diplomaadil ja kaheksal tehnilisel töötajal tuleb Eestist lahkuda.

Vastusena palus Venemaa Eesti suursaadikul riigist lahkuda ning kutsus tagasi ka oma suursaadiku Tallinnas.

Kahe riigi vahelised suhted halvenesid järsult peale seda, kui Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukrainas.

Banners, flags and flowers tied to barriers outside the Russian Embassy in Tallinn's Old Town. Source: Ken Mürk/ERR

--

