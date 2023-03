Lihtsad uudised 10. märtsil

"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's top news stories below.

Reformierakond võitis Riigikogu valimised

Kaja Kallas võidukõnet pidamas. Source: Ken Mürk/ERR

Reformierakond võitis eelmisel nädalal toimunud Riigikogu valimised ja sai peaaegu 40 mandaati.

Erakonnal on uues riigikogus 37 kohta, mida on kolme võrra rohkem kui 2019. aastal.

Reformierakonna juht, peaminister Kaja Kallas tänas pühapäeval, pärast seda, kui hääled olid kokku loetud, valijaid nende usalduse eest.

EKRE jäi valimistel teiseks ja sai 17 mandaati, kahe võrra vähem kui eelmistel valimistel.

Eesti 200 pääses esmakordselt partei ajaloos riigikokku saades 14 mandaati.

Valimistel hääletas kokku üle 610,000 Eesti kodaniku.

Koalitsiooniläbirääkimised algasid

Pärast koalitsioonikõnelusi Source: Ken Mürk/ERR

Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid alustasid kolmapäeval kõnelusi koalitsiooni loomiseks.

Kaja Kallas ütles, pärast erakondade esindajate esimest kohtumist, et kõnelused algasid hästi ja sisendasid optimismi.

Kõikide osaliste esimehed kinnitasid, et erakondade nägemustes on parajal määral ühisosa.

Kõnelused jätkuvad ning koalitsioonileppeni jõudmine võib võtta nädalaid.

Kallas nentis, et läbirääkimistega pole kiire, sest valimistulemust pole veel välja kuulutatud.

E-hääletamisest osavõtt purustas rekordi

E-hääletamine. Source: Priit Mürk/ERRR

Üle 50 protsendi valijatest otsustas oma hääle anda elektrooniliselt.

Riigikogu valimistel anti üle 313 000 e-hääle ja umbes 301 000 paberhäält.

E-valimiste ekspert Priit Vinkel ütles, et elektrooniliste häälte osakaalu kasv on loogiline.

EKRE on aga e-hääletuse tulemuste suhtes skeptiline ning kavatseb need kohtus vaidlustada.

Erakond soovitab oma toetajatel hääletada valimisjaoskondades ja vältida e-hääletamist.

Neljapäeval tähistati Tallinna pommitamise 79. aastapäeva

Märtsipommitamise küünlad Harju tänaval Source: Priit Mürk/ERR

Neljapäeval möödus 79 aastat Nõukogude Liidu lennuväe pommirünnakutest Tallinnale ja teistele Eesti linnadele.

Vabaduse väljakut ja Raekoja platsi ühendaval Harju tänaval süüdati ohvrite mälestuseks küünlad.

1944. aasta 9. märtsi pommirünnakutes hukkus üle 500 inimese. Kolmandik Eesti pealinnast hävis, muu hulgas ka Estonia ooperiteater.

President Alar Karis ja peaminister Kaja Kallas rõhutasid seoseid märtsipommitamise ning Ukraina sõja vahel.

"Jälle langevad pommid, hukuvad pered ja kodud kukuvad rusudeks, jälle tungib kurjus peale," lausus president Karis.

Vabamus avati Eesti naisliikumise ajalugu tutvustav näitus "Välja ahju tagant!"

Näitus "Välja ahju tagant. Eesti naisliikumiste 150-aastasest ajaloost" Source: Priit Mürk/ERR

Kolmapäeval avati Okupatsioonide ja Vabaduse Muuseumis, Vabamus, näitus Eesti ajaloos olulist rolli mänginud naistest.

Näituse pealkiri on "Välja ahju tagant!" ja see kujutab Eesti naisliikumiste 150 aastast ajalugu.

Need naised mängisid Eesti iseseisvuseni jõudmisel kohati olulist rolli, kuid ei ole sellegipoolest jõudnud ajalooraamatutesse.

Näituse kuraatori Piret Karro sõnul ulatub Eesti naisõigusluse ajalugu 150 aasta taha, ehkki mõnikord arvatakse, et feminism või naisõiglus jõudis Eestisse 1990ndatel või isegi hiljem.

Näitus avati Rahvusvahelisel naistepäeval ja see jääb Vabamus vaadata terveks aastaks.

