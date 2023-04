Lihtsad uudised 1. aprillil

"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's top news stories below.

Koalitsioonilepe võib saada allkirjad 10. aprillil

Koalitsioonikõneluste pressikonverents 28.03. Source: Ken Mürk/ERR

Uue valitsusliidu moodustamise läbirääkimised Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vahel hakkavad jõudma lõpule.

Erakonnad soovivad leppe allkirjastada 10. aprillil.

Praegu arutatakse rahandusküsimusi.

Neljapäeval kuulutati ametlikult välja riigikogu valimiste tulemused ja registreeriti riigikogu liikmed. Uue parlamendi esimene istung tuleb pidada 10 päeva jooksul.

Kõnelused on kestnud märtsi algusest.

Soome õhujõud osalesid NATO õppusel

An FAF F/A-18 Hornet (picture taken in 2019). Source: twitter.com/FinnishAirForce

Soome õhujõudude piloodid osalesid sel nädalal NATO õhukaitse õppustel Eesti ja teiste Balti riikide kohal.

Soomlased osaslesid viimati NATO ühisõppustel 2019. aastal, enne, kui Soome avaldas soovi NATO-ga liituda.

Ämari lennuväljalt startinud õppustel osalesid ka Prantsusmaa, Saksamaa, Holland, Suurbritannia ja Ameerika Ühendriigid ..

Soome suursaadik Eestis Vesa Vasara ei osanud öelda, kas Soome ühineb tulevikus Balti õhukaitse missiooniga.

Soomest saab peagi alliansi 31. liige.

Kunagised tsiviilvarjendid on halvas seisukorras

Avaliku varjumiskoha tähis. Source: Siim Lõvi /ERR

Eesti varjendid on kehvas seisukorras, kuna on viimase 30 aasta jooksul rahapuudusel unarusse jäetud.

Valitsusele sai tsiviilkaitse oluliseks pärast seda, kui Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukraina vastu. Tähistatud on ajutisi varjumiskohti ja loodud ohusireenide süsteem.

Olemasolevad 280 nõukogude ajast pärit varjendit on väga kehvas seisus. Need, mis ei ole ohtlikult lagunenud, on kasutusel muul otstarbel.

Uute varjendite loomiseks oleks tarvis umbes 15 miljonit eurot.

Päästeamet hakkab aprillis saatma kortermajadele juhiseid, kuidas keldreid varjenditeks ümber ehitada.

Tallinna ühissõidukite liiklus võib mai lõpuni olla häiritud

Tramm Source: Ken Mürk/ERR

Tallinna busside ja trammide sõiduplaan kesklinnas muutub uue trammiliini ehituse tõttu.

Kokku muudetakse 4. aprilli ja mai lõpu vahel 27 bussiliini marsruuti.

Ka trammiliikluses tuleb alates 17. aprillist ette katkestusi.

Uus trammiliin loob ühenduse lennujaama ja sadama vahel.

Õpetajate puudus raskendab eesti keele õpet

Eesti Keele Maja. Source: Integration Foundation

Kuigi huvi eesti keele õppimise vastu on viimastel aastatel kasvanud, ei ole selleks piisavalt õpetajaid. Huvitõus on seotud ka Ukraina põgenike saabumisega.

Oma osa on ka haridussüsteemi muudatustel, mille kohaselt peavad õpetajad oskama eesti keelt C2 tasemel. Seda eriti Ida-Virumaal.

Tallinnas paneb üha rohkem välismaalasi end kirja keelekursustele, sest töölubade pikendamiseks tuleb läbida A2 ja B1 keeleeksam.

Nõudlus on kasvanud niivõrd, et eestlased, kes enne õpetasid hollandi, rootsi või kreeka keelt, annavad nüüd ka eesti keele tunde .

