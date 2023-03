Lihtsad uudised 4. märtsil

"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's top news stories below.

Üle 270 000 inimese on juba hääletanud

President Alar Karis eelhääletas Põlvamaal Kiidjärve raamatukogus. Source: Leevi Lillemäe/ERR

Pühapäeval toimuvad Eestis Riigikogu valimised. Reedeks oli hääletanud juba üle 270 000 inimese.

Eelhääletamine algas esmaspäeval ja üle veerandi valijatest andis oma hääle elektrooniliselt või valimisjaoskonnas.

Enamik valijaid valis e-hääletuse, nende hulgas president Alar Karis ja peaminister Kaja Kallas.

Hääletamine lõpeb pühapäeval.

Hävitatud vene tanki näidatakse mitmel pool Eestis

Vene tank Vabaduse väljakul. Source: Ken Mürk/ERR

Ukrainast Eestisse saadetud vene tank pannakse vaatamiseks välja mitmes linnas enne selle viimist Eesti Sõjamuuseumisse.

Ukraina armee poolt purustatud T-72 tank saabus Eestisse enne Vabariigi aastapäeva eelmisel nädalal.

Nädal aega oli tank vaatamiseks väljas Tallinnas, Vabaduse väljakul, ja osutus populaarseks atraktsiooniks.

Eesti Sõjamuuseumi juht Hillar Lill ütles, et tank sümboliseerib Ukraina vastupanu.

Väljapanekul oli ka vastuolulisi hetki, kui tankile asetati lilli Vene sõdurite mälestuseks. Samuti oli teateid kokkupõrgetest.

Tank pannakse järgmisena vaatamiseks välja Tartus, Pärnus, Valgas ja teistes linnades.

Samasugused hävitatud sõjamasinad saadeti ka Leetu, Lätti ja Saksamaale.

Ameerika suursaadik naases Eestisse pärast nelja-aastast pausi

George P. Kent. Source: Priit Mürk/ERR

Pärast nelja ja poole-aastast pausi on Eestis taas Ameerika Ühendriikide suursaadik.

Diplomaat George Kent andis oma volikirja üle president Alar Karisele veebruaris.

Intervjuus ERR-ile kirjeldas Kent Eesti ja Ameerika suhteid suurepärastena.

Suursaadik ütles, et USA jätkab Ukraina toetamist nii kaua kui vaja ning Ühendriikide toetus Eestile on raudkindel.

Eelmine USA suursaadik Eestis oli James Melville, kes astus ametist tagasi 2018. aasta juunis.

Eesti majandust tabas mullu mõõnaperiood

Allahinnatud kaubad poes. Source: Aili Vahtla/ERR

Statistikaameti andmetel ulatus Eesti majanduslangus eelmise aasta viimases kvartalis üle 4 protsendi.

Majanduslangus puudutas enamikke sektoreid.

Statistikaameti juhtivanalüütik Robert Müürsepp ütles, et majandusolukord ei paranenud, olgugi, et inflatsioonitõus peatus. Vähenesid eratarbimine, eksport ja import.

Kogu 2022. aasta peale langes Eesti sisemajanduse kogutoodang 1,3 protsenti.

Majutus- ja toitlustussektor kasvasid. Langus oli suurim kinnisvara, energia, väliskaubanduse ja põllumajanduse valdkondades.

Tallinn tahab kütmiseks kasutada merevett

Tallinna mereäär. Source: Siim Lõvi /ERR

Kaugkütte teenusepakkuja Utilitas tahab ehitada pealinna kütmiseks mereveest soojuse ammutamise süsteemi.

Mereveest loodavat energiat saaks talvel kasutada kaugküttes ja suvisel ajal suuremate hoonete jahutamiseks.

Utilitas on küsinud linnalt loa pumbajaama ehitamiseks.

Tallinna lahte tuleks rajada torud vee ammutamiseks 70 meetri sügavuselt.

Ettevõte soovib pumbajaama rajada Linnahalli piirkonda, Kalasadama tänavale, või Logi tänavale, sadama lähedusse.

Keskkonnaministeeriumist öeldi, et enne tuleb läbi viia keskkonnamõjude hindamine.

Feedback

This is a new project and we're open to advice and constructive feedback about how we can improve "Lihtsad uudised".

The audio file is in the top picture.

Email [email protected] and [email protected].

