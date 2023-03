Lihtsad uudised 24. märtsil

"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's top news stories below.

Sel nädalal jätkusid koalitsioonikõnelused

Koalitsioonikõneluste pressikonverents 21. märtsil. Source: Ken Mürk/ERR

Lõppeval nädalal jätkasid Reformierakond, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraadid kõnelusi uue valitsuse moodustamiseks.

Arutati tasuta ühistranspordi kaotamist, tee-ehituse tulevikku, kultuuri rahastamist ja jätkusuutlikku energiapoliitikat.

Ühtlasi arvasid poliitikud, et presidendivalimiste korda tuleks muuta. Kandidaate peaks saama esitada varem ja erakondade hääleõigust tuleks vähendada.

Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles, et majanduse, maksude ja samasooliste abielu teemad jäetakse läbirääkimiste lõppu.

Kõnelused jätkuvad järgmisel nädalal.

Maksuameti osakonna juhti ja PPA direktorit kahtlustatakse kelmuses

Elmar Vaher ja Eerik Heldna. Source: Siim Lõvi/Priit Mürk/ERR

Teisipäeva hommikul peeti kinni Maksuameti tolliosakonna juht Eerik Heldna ning Politsei ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher. Mehi kahtlustatakse kelmuses ja kelmusele kaasaaitamises.

Kahtlustuste kohaselt aitas Vaher Heldnal kelmuse teel saavutada eripensioni jaoks vajalikku 25-aastast staaži politseis.

PPA ajutine juht Egert Belitšev ütles kolmapäeval, et juhtumiga on seotud veel vähemalt viis PPA ametnikku.

Harju- ja Raplamaal katsetatakse toidukaardi süsteemi

Rimi. Source: ERR

Sotsiaalministeerium ja kauplustekett Rimi katsetavad Põhja-Eestis uut toidukaardi süsteemi.

Praegu jagab ministeerium abivajajatele kord kvartalis kuivaineid ja konserve.

Uue korra järgi asendatakse toiduained maksekaardiga, millele ministeerium kannab iga pereliikme kohta 30 eurot kvartalis.

Toidukaardiga ei saa osta alkoholi, sigarette ega loteriipileteid.

Projekt saab alguse aprillis ja ministeerium plaanib jälgida, mis toiduaineid inimesed kaardiga ostavad.

Toiduabi saajate arv on majanduskriisis kasvanud 32 000 inimeseni.

Välisminister viibis sel nädalal viimasel ametlikul visiidil Ukrainasse

Urmas Reinsalu. Source: Ministry of Foreign Affairs

Urmas Reinsalu külastas sel nädalal viimast korda Ukrainat Eesti välisministrina.

Reinsalu käis Ukraina parlamendis ja kohtus oma ametikaaslase Dmõtro Kulebaga.

Minister külastas ka lasteaeda, mida Eesti aitab Žõtomõri oblastis üles ehitada.

Kohalik ülikool andis Reinsalule audoktori tiitli. Eesti välisministril tuli pool oma kõnest pidada pommivarjendis, sest selle katkestas õhusireen.

Reinsalu kuulub Isamaa erakonda, mis Eesti järgmises valitsuses ei osale.

Rohkem kui pooled Noorte Laulu- ja Tantsupeo piletid on juba müüdud

Kalevi staadionil algas noorte tantsupidu. Source: Siim Lõvi/ERR

Üle poolte selle aasta Noorte Laulu- ja Tantsupeo "Püha on maa" piletitest on juba müüdud.

Festivali korraldatakse iga viie aasta tagant ja see tähistab Eesti rahvalaulu ja rahvatantsu traditsioone.

Kolm päeva kestev laulu- ja tantsupidu toimub juunikuus Tallinna Lauluväljakul, Kalevi staadionil ja Vabaduse väljakul.

Viimasel päeval külastab festivali oletatavalt 100 000 inimest.

XIII Noorte Laulu- ja Tantsupeo pileteid saab osta internetileheküljel laulupidu.ee ning Piletilevi kanalitest.

