Lihtsad uudised 17. veebruaril

"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's top news stories below.

Ameerika Ühendriikide kaitseminister Lloyd Austin külastas Eestit

Tallinna saabus USA kaitseminister Lloyd Austin Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Neljapäeval külastas Eestit Ameerika Ühendriikide kaitseminister Lloyd Austin, temaga kohtusid peaminister Kaja Kallas ja kaitseminister Hanno Pevkur.

Arutati olukorda Ukrainas, Eesti ja USA koostööd ning NATO teemasid.

Austin lubas, et USA tugevdab oma kohalolekut NATO idatiival ja hoiab Balti riikides roteeruvaid üksuseid.

Ta kiitis ka Eesti valitsusjuhi pingutusi Ukraina toetamise laiendamiseks.

Eksperdid ennustavad IT sektori töökohtade kasvu aeglustumist

Arvuti. Source: Pixabay

Ekspertide sõnul on Eesti IT-sektori kasv pidurdunud.

Värskete andmete kohaselt kasvas tööpuudus jaanuaris eelmise aasta sama ajaga võrreldes 23 protsenti.

Eesti Panga teatel on ka kinnisvara ja IT-sektorid muutunud kõikuvamaks.

Töövahendusportaali CV Online turundusjuht Karla Oder ütles, et tööpakkumiste arv neis valdkondades on kahanenud.

Keskpanga ökonomisti Orsolya Soosaare sõnul on tehnoloogiasektori varasem kiire kasv aeglustunud ja püsib ka lähitulevikus tagasihoidlik.

​Soosaar seletas, et ettevõtted, kes on kaasanud investorite raha, soovivad nüüd kiiremini teenida kasumit.

Üks moodus selleks on kulude optimeerimine, mis tähendab selliste ettevõtete puhul ka tööjõukulusid, selgitas Soosaar.

PPA lõpetas ID-kaartide ja elamislubade väljastamise Selveri poodides

ID-карта Autor/allikas: Politsei- ja Piirivalveamet

Riigi Infosüsteemide Ameti ehk RIA ettekirjutusel peatas Politsei ja Piirivalveamet PPA ID-kaartide ning elamislubade väljastamise Selveri poodides.

RIA teatel ei saa anda heakskiitu uute dokumentide e-allkirjastamise sertifikaatide väljastamise viisile.

PPA peab ka tunnistama kehtetuks Selveri poodides juba väljastatud kaartide sertifikaadid.

Inimestele, keda see otsus puudutab, toodab PPA kiirkorras uued kaardid.

Nende inimestega võtab politsei ka isiklikult ühendust.

Arheoloogid kaevasid Tallinnas välja keskaegse tänava sillutise

Vana-Kalamaja arheoloogilised väljakaevamised. Autor/allikas: ERR

Vana-Kalamaja tänaval tuli arheoloogiliste väljakaevamiste käigus lagedale keskaegse Nunne tänava sillutis ja samast ajast pärinevad esemed.

Leid on oluline, kuna Kalamaja piirkonna ajaloost keskajal on vähe teada.

Osa keskaegsest Nunne tänavast tuli päevavalgele ehitustööde käigus ning oli üllatuseks ka arheoloogidele.

Sealtsamast leitud esemed annavad aimu, et tee ehitati 14. sajandil ja püsis kasutuses 16. sajandini.

Välitööde juhendaja Silver Jäger ütles, et tee täpset asukohta ei teadnud keegi.

Vanade kaartide peal on teda ka näha, aga kuidas ta jooksis, seda me ei teadnud, nentis Jäger.

Eestit esindab Eurovisioonil Alika

Eestit esindab Eurovisioonil Alika looga "Bridges" Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

Eesti Laulu võitja Alika esindab Eestit tänavusel Eurovisiooni lauluvõistlusel.

Alika võidulugu "Bridges" kogus 42 protsenti häältest.

Laulja tänas pärast esinemist publikut ja oma toetajaid.

Eurovisioon toimub sel aastal Liverpoolis, Inglismaal.

Eesti Laulu finaalkontserti vaatas üle 300 000 inimese.

Feedback

This is a new project and we're open to advice and constructive feedback about how we can improve "Lihtsad uudised".

Email [email protected] and [email protected]

