Riigikogu standing committees manned

President of the Riigikogu Lauri Hussar on Tuesday approved the makeup of the standing committees of the XV Riigikogu. The latter will elect chairmen and deputy chairmen later in the day.

Based on the Riigikogu Rules and Procedures Act, the speaker convened the first sittings of the committees – with the exception of the European Union Affairs Committee – for 2 p.m. on April 18. The composition of the committees, including alternate members, below.

Environment Committee:

Yoko Alender

Mait Klaassen

Hanah Lahe

Tiit Maran

Andres Metsoja

Tõnis Mölder

Pärtel-Peeter Pere

Evelin Poolamets

Tarmo Tamm

Cultural Affairs Committee:

Vadim Belobrovtsev

Helle-Moonika Helme

Mart Helme

Ester Karuse

Liina Kersna

Signe Kivi

Tõnis Lukas

Heljo Pikhof

Margit Sutrop

Kadri Tali

Tanel Tein

Rural Affairs Committee:

Arvo Aller

Aleksei Jevgrafov

Rene Kokk

Urmas Kruuse

Juku-Kalle Raid

Maido Ruusmann

Andrus Seeme

Economic Affairs Committee:

Rain Epler

Mario Kadastik

Siim Kallas

Erkki Keldo

Lauri Laats

Priit Lomp

Mart Maastik

Andres Sutt

Toomas Uibo

Constitutional Committee:

Anti Allas

Ants Frosch

Andrei Korobeinik

Katrin Kuusemäe

Helir-Valdor Seeder

Pipi-Liis Siemann

Timo Suslov

Igor Taro

Urve Tiidus

Aleksandr Tšaplõgin

Jaak Valge

Finance Committee:

Jaak Aab

Annely Akkermann

Martin Helme

Aivar Kokk

Maris Lauri

Jürgen Ligi

Jevgeni Ossinovski

Siim Pohlak

Marek Reinaas

Kersti Sarapuu

Aivar Sõerd

Hendrik Johannes Terras

National Defense Committee:

Enn Eesmaa

Raimond Kaljulaid

Meelis Kiili

Leo Kunnas

Ants Laaneots

Alar Laneman

Priit Sibul

Grigore-Kalev Stoicescu

Peeter Tali

Kristo Enn Vaga

Social Affairs Committee:

Kalle Grünthal

Andre Hanimägi

Karmen Joller

Tanel Kiik

Helmen Kütt

Irja Lutsar

Eero Merilind

Õnne Pillak

Riina Solman

Kristina Šmigun-Vähi

Foreign Affairs Committee:

Maria Jufereva-Skuratovski

Eerik-Niiles Kross

Johanna-Maria Lehtme

Marko Mihkelson

Anti Poolamets

Henn Põlluaas

Reili Rand

Urmas Reinsalu

Luisa Rõivas

Legal Affairs Committee:

Anti Haugas

Jaanus Karilaid

Kert Kingo

Anastassia Kovalenko-Kõlvart

Eduard Odinets

Liisa-Ly Pakosta

Mati Raidma

Valdo Randpere

Vilja Toomast

Varro Vooglaid

