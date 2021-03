Gallery: Eesti Laul 2021 final rehearsals taking place at Saku Suurhall

Rehearsals for the Eesti Laul final, which decides Estonia's Eurovision Song Contest entry, are taking place on Friday at Tallinn's Saku Suurhall.

The 12 contestants participating in the final are:

1. Egert Milder "Free Again"

2. Suured Tüdrukud "Heaven's Not That Far Tonight"

3. Hans Nayna "One By One"

4. Ivo Linna, Robert Linna, Supernova "Ma olen siin"

5. Karl Killing "Kiss Me"

6. Uku Suviste "The Lucky One"

7. Sissi "Time"

8. Jüri Pootsmann "Magus melanhoolia"

9. Redel "Tartu"

10. Koit Toome "We Could Have Been Beautiful"

11. Andrei Zevakin & Pluuto "Wingman"

12. Kadri Voorand "Energy"

The Eesti Laul final can be watched live on ETV on Saturday evening.

--

