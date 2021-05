National football team for upcoming matches unveiled

National football team manager Thomas Häberli has called up 26 players to represent Estonia in three international matches set to be played in June.

In general, the line-up consists of national team mainstays and veterans. Many players who had to miss matches due to a positive coronavirus case in March are once again back in the national team, including players in foreign clubs, such as Karl Jakob Hein, Karol Mets, Artur Pikk, Joonas Tamm, Vlasi Sinjavski, Maksim Paskotši, Mattias Käit and Vladislav Kreida.

Ken Kallaste and Erik Sorga will miss the international window of matches due to health reasons. Mihkel Aksalu, Frank Liivak, Rauno Alliku and Hindrek Ojamaa are listed as back-ups, prepared to join the team operatively.

The Estonian national team will head to Lithuania for a Baltic tournament match on June 1 and will then head to Finland for a friendly match on June 4. The national team will finish the trio of matches against Latvia in Tallinn on June 10. All matches will begin at 7 p.m. and are broadcast on ETV2.

Estonian national team line-up:

Goalkeepers

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Arsenal (ENG)

Matvei Igonen (02.10.1996) – Tallinna FC Flora

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia

Defenders

Taijo Teniste (31.01.1988) – Tartu JK Tammeka

Sander Puri (07.05.1988) – Tallinna JK Legion

Karol Mets (16.05.1993) – Al-Ettifaq (KSA)

Artur Pikk (05.03.1993) – Diosgyöri VTK (HUN)

Joonas Tamm (02.02.1992) – FC Desna (UKR)

Michael Lilander (20.06.1997) – Tallinna FC Flora

Märten Kuusk (05.04.1996) – Tallinna FC Flora

Henrik Pürg (03.06.1996) – Tallinna FC Flora

Maksim Paskotši (19.01.2003) – Tottenham Hotspur (ENG)

Markkus Seppik (16.04.2001) – Tallinna FC Flora

Midfielders and forwards

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora

Sergei Zenjov (20.04.1989) – Tallinna FC Flora

Henri Anier (17.12.1990) – Paide Linnameeskond

Henrik Ojamaa (20.05.1991) – Tallinna FC Flora

Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora

Mattias Käit (29.06.1998) – NK Domžale (SVN)

Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora

Vladislav Kreida (25.09.1999) – Helsingborgs IF (SWE)

Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – MFK Karvina (CZE)

Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora

Robert Kirss (03.09.1994) – Tallinna FCI Levadia

Bogdan Vaštšuk (04.10.1995) – Tallinna FCI Levadia

Markus Soomets (02.03.2000) – Tallinna FC Flora

Manager: Thomas Häberli

Assistant managers: Norbert Hurt, Andres Oper

Goalkeeper coach: Mart Poom

