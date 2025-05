Lihtsad uudised 23. mail

"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's news stories below.

Helikopterite kokkupõrkes hukkus viis inimest

Laupäeval hukkus Soomes Eura lähedal viis inimest, kui kokku põrkasid kaks Eestist koos startinud helikopterit.

Hobilendurite seas populaarsete Robinson 44 kopterite kokkupõrke põhjus selgub uurimise käigus. Õnnetuse toimumise hetkel, kell 12.30, lendasid need lähestikku umbes 300 meetri kõrgusel.

Soome päästjatel õnnestus helikopterite vrakid kiiresti leida, kuid ellujäänuid paraku polnud.

Hukkunute seas olid ärimehed Oleg Sõnajalg ja Priit Jaagant ning ka tema abikaasa.

Soome võimude sõnul võib õnnetuse põhjuste väljaselgitamine võtta kuni aasta.

Site of helicopter crash near Eura, Finland. Source: OTKES

Vene võimud lasid tankeril Green Admire oma teed jätkata

Esmaspäeval lubasid Venemaa võimud Libeeria lipu all sõitval tankeril Green Admire jätkata oma teekonda Rotterdami. Laev peeti kinni pühapäeval, pärast seda, kui see lahkus Sillamäe sadamast, lastiks põlevkiviõli.

Laev järgis väidetavalt Eesti, Soome ja Venemaa vahel 2022. aastal kokkulepitud mereteed.

Läänemere piirkonnas on kõrgendatud pinged Venemaa nn. varilaevastiku tegevuse tõttu Soome lahes.

Eelmisel nädalal ei õnnestunud Eesti mereväel kinni pidada toornaftat vedanud tankerit Jaguar, mis kuulub samuti varilaevastiku koosseisu. Aprillis pidas Eesti kinni tankeri Kiwala.

The Green Admire. Source: Vesselfinder.com/Rush 2112

Siseministeerium lükkas tagasi uue islami koguduse registreerimise katse

Endine Eesti Islami Koguduse imaam Ildar Muhhamedšin, kes on varem teistest kogudustest välja heidetud, soovis registreerida uue islami koguduse.

Tartu maakohus lükkas taotluse pärast siseministeeriumi kontrolli tagasi.

Siseministeerium leidis, et esitatud dokumendid ei vastanud nõuetele. Koguduse nimi oli eksitav ja põhikiri lubas liikmeks vaid alalisi elanikke, mis on vastuolus põhiseadusega.

Kui need vead parandatakse, võib Muhhamedšin uuesti taotleda.

Eestis on praegu kaks registreeritud islami kogudust. Kaitsepolitseiamet on hoiatanud, et moslemikogukonnas võib esineda radikaliseerumist, kuid sellist ohtu on ka teiste usundite puhul.

Ildar Muhhamedšin. Autor/allikas: ERR

Eesti, Soome ja Rootsi tahavad, et Euroopa liit lubaks hülgejahi kommertseesmärkidel

Eesti soovib koos Soome ja Rootsiga Euroopa Komisjonilt luba hülgetoodete müügiks. Praegu on hüljestest tehtud tooted Euroopa Liidus keelatud.

Hallhülgeid on Eestis hinnanguliselt 7000 ja nad söövad aastas umbes 9000 tonni kala – kogu Eesti aastane kalasaak ulatub 12 000 tonnini. Kolm riiki leiavad, et keeld on ebaõiglane, kuna praegu tohivad hülgetooteid müüa vaid põlisrahvad.

Eesti loodab Euroopa Komisjoni otsust enne suve. Ekspertide hinnangul säiliks looduslik tasakaal, kui hülgeid oleks 3000–3500 isendit.

Gray seals (Halichoerus grypus). Source: Maseltov/CC BY-SA 4.0

Tommy Cash naases peale edukat Eurovisiooni kodumaale

Tommy Cash saavutas lauluga "Espresso Macchiato" Eurovisiooni lauluvõistluse finaalis Šveitsis, Baselis, Eestile kolmanda koha. See on Eesti parim tulemus pärast 2002. aastat, kui Sahlene sai samuti kolmanda koha.

Cash ja tema turvameestest tantsutrupp pääsesid esimesest poolfinaalist võistluse lõppkontserdile. Kuigi laulu süüdistati Itaalia stereotüüpide kasutamises, teenis ta 98 punkti žüriilt ja 258 punkti rahvahääletuselt.

See tagaski Tommy Cashile kolmanda koha. Kokku sai Eesti laul 357 punkti – ainult ühe vähem kui Iisrael. Võitis Austria 436 punktiga.

Eesti žürii andis oma kõrgeimad punktid Šveitsile, Soomele ja Rootsile.

Pühapäeval võeti Tommy Cash Tallinna lennujaamas vastu juubeldustega.

Tommy Cash performing at the Eurovision Song Contest final in Switzerland. Source: Corinne Cumming / EBU

Eesti tudengist sai esimene Lõuna Korea iludusvõistlusel auhinna saanud välismaalane

Laura-Mai Schults sai 95 aasta jooksul esimeseks välismaalaseks, kes on pääsenud Lõuna-Korea iludusvõistlusel Global Miss Chunhyang Pageant esimese kuue hulka.

Youtuber'ina tegutsev Schults reisib oma videotes mööda maailma, kandes traditsioonilist korea kleiti hanbok'i. Ta ise leiab, et on muutunud omamoodi Korea ja Eesti sillaks.

Korea kultuuri ja keeleni jõudis Schults 2015. aastal K-popi poistebändi BTS kaudu.

Korea keele õppimine on eestlanna sõnul alguses lihtne, hiljem raskem. Schultsi sõnul on korea tähestik on väga lihtne, selle õpib 20 minutiga ära. Kirjaliku eneseväljenduse juures läheb aga asi aina raskemaks, nentis kaunitar.

Laura-Mai Schults Source: "Terevisioon"/ERR

Lihtsad uudised will be taking a short break next week and will return on June 6.

