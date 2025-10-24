Video: Classical guitarist Harald Trass performs Eurovision hit "Espresso Machiatto"
Guitarist Harald Trass performed a unique version of Tommy Cash's Eurovision hit "Espresso Macchiato" on ETV show "Stars of Classical Music" ("Klassikatähed").
Tommy Cash finished in third place at the 2025 Eurovision Song Contest for Estonia with "Espresso Macchiato."
On ETV show "Stars of Classical Music" ("Klassikatähed"), guitarist Harald Trass performed his own version of the song.
---
Editor: Viktor Solts, Michael Cole