Japanese defense minister visits Estonia for first time

Minister of Defence Jüri Luik (IRL) met with Japanese colleague Itsunori Onodera in Tallinn on Sunday to discuss bilateral defense relations as well as the global security situation. Onodera's visit marked the first by a Japanese defense minister to Estonia.

The meeting focused on strengthening cyber cooperation between Estonia and Japan. Onodera is the first Japanese defense minister to have visited Estonia, the Ministry of Defense said. Luik and Onodera said that the importance of cyber security is understood in both countries and also that stronger cooperation is needed, both bilaterally as well as in NATO.

"The security visions of Estonia and Japan are similar because, irrespective of the large distance between the two countries, our security problems are similar," Luik said. "Thanks to both countries' high level in information technology and cyber defense, we can be equal partners to each other," he added.

„Eesti ja Jaapani julgeoleku nägemus on sarnane, sest vaatamata kahe riigi omavahelisele kaugusele on sarnased ka meie julgeolekualased probleemid,“ ütles kaitseminister Luik.

Ministrid nõustusid, et nii Eestis kui ka Jaapanis mõistetakse küberkaitse olulisust ning selles valdkonnas nähakse suuremat koostöö vajadust nii kahepoolselt kui ka NATO-s. „Tänu mõlema riigi kõrgele tasemele infotehnoloogias ja küberkaitses saame olla üksteisele võrdväärseteks partneriteks,“ lisas Luik.

Kaitseminister Luik kutsus Jaapanit üles kasutama meie küberharjutusvälja ja arendama läbi õppuste koostööd.

Eelmisel sügisel esitas Jaapan taotluse liitumaks NATO küberkaitsekoostöö keskusega Eestis. Täna külastas minister Onodera keskust ka isiklikult.

Lisaks kahepoolsele koostööle rääkisid kahe riigi kaitseministrid julgeolekuküsimustest, mis seotus Põhja-Korea, Venemaa ning Hiinaga ja arutasid Jaapani ning NATO koostöö teemal.

„Põhja-Korea tuumaprogrammi näol on tegu globaalse probleemiga ning sellele püsiva ning kontrollitava lahenduse leidmine on ülioluline ka Eesti jaoks,“ mainis Jüri Luik.

Kaitseminister Luik tunnustas ka Jaapani tihedat koostööd NATO-ga ja tõi välja Jaapani suurt panust Afganistani relvajõudude toetamisse. „Samuti on Jaapan liitunud sanktsioonidega Venemaa suunal ning toetanud Ukraina valitsust,“ lisas Luik.

Eile külastas kaitseminister Itsunori Onodera Ämari lennubaasi, kus sai ülevaate Eesti õhuväest ning seal parasjagu toimunud õppusest Siil. Samuti tutvus minister Ämaril Prantsuse õhuturbe kontingendi tegevusega.



Lisaks Ämarile külastas minister Onodera ka suurõppuse Siil külaliste päeva miinisadamas. Jaapani kaitseminister tunnustas Eesti Kaitseliitu ja meie vabatahtlike riigikaitsjate soovi panustada oma riigi julgeolekusse.

Luik called on Japan to use Estonia's cyber training field and develop cooperation through training exercises. Last fall Japan submitted an application for joining the NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence in Tallinn. On Sunday Onodera visited the center. The defense ministers also spoke about security issues in connection with North Korea, Russia and China, and discussed cooperation between Japan and NATO.

"The North Korean nuclear program is a global problem and finding a permanent and controllable solution to that is vital also for Estonia," Luik said.

Luik also recognized Japan's close cooperation with NATO and highlighted Japan's great contribution to supporting the armed forces of Afghanistan.

"Japan has also joined sanctions against Russia and has supported the Ukrainian government," he added.

On Saturday, Onodera visited Ämari Air Base, where he was given an overview of the Estonian Air Force and the large-scale military exercise Siil (Hedgehog) that is currently underway. He was likewise acquainted with the activities of the French contingent currently serving the Baltic Air Policing mission.