Over 260 Ukrainians evacuated from Estonia via charter flights on Sunday

More than 260 Ukrainian citizens were evacuated from Estonia to Kyiv via two charter flights on Sunday, Ukrainian Ambassador to Estonia Mariana Betsa wrote on social media.

"54 Ukrainian citizens flew to Ukraine today with a charter SkyUp Airlines flight via Oslo-Tallinn-Kyiv," Betsa tweeted.

A second charter flight flying directly between Tallinn and Kyiv brought the total number of evacuated Ukrainian citizens to 264, she added late Sunday night, noting that a flight from Kyiv to Tallinn that evening carried Estonian, Latvian and Lithuanian citizens to Tallinn as well.

21.00. Lennart Meri Tallinn airport. One of the most cosy ones but so empty tonight in view of coronavirus pandemic. The Embassy of Ukraine is evacuating 210 Ukrainian citizens. In the afternoon 54 ????????citizens arrived home from Tallinn. Thank you #SkyUpAirliners for huge help! pic.twitter.com/q7rd2msMxT — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 22, 2020

1/2 За активного сприяння Посольства України в Естонії, МЗС України та авіакомпанії #SkyUpAirlines 22.03 двома спеціальними авіарейсами із Таллінна було евакуйовано 264 громадянина України.

Ми вдячні партнерам — компанії SkyUp за допомогу громадянам повернутись до своїх рідних! pic.twitter.com/UPxYnuhWpV — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 22, 2020

2/2 Посольство України в Естонії в скрутну хвилину також допомогло нашим друзям — спеціальним рейсом із Києва до Таллінна ввечері 22.03 успішно доставлені громадяни Естонії, Латвії та Литви #COVID2019 #StrongerTogether — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 22, 2020

