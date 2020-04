Did you write it correctly? The text for this year's e-dictation exercise

Vikerraadio's 13th annual e-dictation exercise took place on Friday morning, with radio listeners listening to the text as read by Vikerraadio editor Kaja Kärner and those with hearing impairments reading the text from the lips of "Aktuaalne kaamera" editor Janet Õunapuu via video on ERR.ee. The full text of this year's exercise is below.

Full text

Mõnda otsa pidi kurioosselgi kombel võttis Asutav Kogu Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastu selsamal 1920. aastal, kui sündis Jaan Kross, pärastine Tartu ülikooli õigusteaduskonda immatrikuleeritu. Ehkki Kross on üle ilma tuntud baroksete ajalooteemaliste epopöadega, leidub vaevalt maarjamaalast, kes poleks lugenud, kuidas asutakse teele küll õhupallide ja dirižaablitega, küll bi-, mono-, aero- ja hüdroplaanidega, et avastada jalatäitki maad südame ja mõtte tarvis. Paistab, et Kross kui eesti kirjanduse Eiffeli torn mõtles ühtepuhku eestlaste vastuokssele ja vahest privilegeeritudki asendile ajalooraamatus. Sestap, sajand pärast kaht ajaloolis-kultuurilist verstaposti, pidagem miljonirahvana omaenda seadusesõnaks lugeda eesti luulet!

Alternate possibilities

Asutav Kogu / asutav kogu

Eesti Vabariigi / Eesti vabariigi

selsamal / selsamal,

Tartu Ülikooli / Tartu ülikooli

esimene / 1. / I põhiseadus

bi-, mono-, aero- ja hüdroplaanidega / "bi-, mono-, aero- ja hüdroplaanidega" baroksete ajalooteemaliste / baroksete, ajalooteemaliste

eesti kirjanduse / Eesti kirjanduse

luulet / proosat on mõlemad õiged

eesti / Eesti

Sestap, sajand pärast kaht ajaloolis-kultuurilist verstaposti, pidagem / Sestap – sajand pärast kaht ajaloolis-kultuurilist verstaposti – pidagem / Sestap sajand pärast kaht ajaloolis-kultuurilist verstaposti pidagem

lugeda eesti luulet! / lugeda eesti luulet.

The system was also forgiving regarding extra lines and spaces between text as well as various styles of quotation marks.

The authors of this year's e-dictation text included Joosep Susi (University of Tartu, Tallinn University), Peeter Päll (Institute of the Estonian Language), Merilin Aruvee (Tallinn University), Maire Raadi (Institute of the Estonian Language), Triin Toome-Hosman (Rocca al Mare School) and Sirli Zupping (Ministry of Education and Research).

Vikerraadio's e-dictation exercise traditionally takes place on Native Language Day, which is celebrated in Estonia on March 14. It was postponed this year, however, due to the declaration of an emergency situation in connection with the novel coronavirus outbreak.

Last year, Vikerraadio received a record-breaking more than 8,000 entries to its e-dictation exercise.

-

Download the ERR News app for Android and iOS now and never miss an update!