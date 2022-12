Gallery: Estonian jewelers open annual exhibition "Kirevane"

Estonian jewelers opened their annual exhibition called "Kirevane" at A-Galerii's SEIF on Friday.

The exhibition brings together the past year's work by 40 Estonian jewelry artists to act as a summary. The word "kirevane" stands for both mottled and diverse patterns and is used as a slightly ominous swear word.

Exhibition designer, painter Kristi Kongi has created a vivid installation that has a color-coded place for every work exhibited.

Works by Ene Valter, Ive-Maria Köögard, Kertu Vellerind, Krista Laos, Merike Balod, Ülle Kõuts, Ülle Voosalu, Ulvi Haagensen, Urve Küttner, Viktorija Lillemets, Kätrin Beljaev, Ülle Mesikäpp, Krista Lehari, Keiu Koppel, Tõnis Malkov, Ivar Kaasik, Raili Vinn, Mari Pärtelpoeg, Harry Tensing, Mari Relo-Šaulys, Adolfas Šaulys, Kadi Kübarsepp, Marita Lumi, Tamara Sergijenko, Margit Paulin, Tea Vellerind, Katrin Veegen, Ane Raunam, Keesi Kapsta, Aino Kapsta, Henry Mardisalu, Ester Faiman, Kadi Veesaar, Elize Hiiop, Liina Lelov, Valdek Laur, Kristiina Laurits, Sven Tali, Tiina Käesel, Kati Erme will be displayed at the A-Galerii until January 9, 2023.

