Klassikaraadio to host live broadcasts of Pärnu Music Festival

ERR's Klassikaraadio will move to the summer capital next week and will broadcast nine live broadcasts from the Pärnu Music Festival, July 11-18.

The live broadcasts from the Pärnu Music Festival will take place nightly. Nele-Eva Steinfeld, Miina Pärn and Lisete Velt are to present the concerts and festival life, while the sound directors of the concert broadcasts are Teet Kehlmann and Siim Mäesalu.

Klassikaraadio's daily program "Suveduur" brings interviewers, festival moods and impressions directly to the Pärnu Concert Hall, from Tuesday to Friday from 1 p.m to 3 p.m.

The opening concert of the festival can be heard on the radio on July 11 at 8 p.m. The Sinfonietta Riga will be conducted by Paavo Järvi, the soloist is Triin Ruubel-Lilleberg (violin).

Pärnu Music Festival live program:

July 11 at 8 p.m. Pärnu Concert Hall (Lisete Velt)

Opening concert of Pärnu Music Festival

Paavo Järvi (conductor)

Triin Ruubel-Lilleberg (violin)

Sinfonietta Riga

* Arvo Pärt - "Amount"

* Erkki-Sven Tüür - "L'ombra della croce"

* Arvo Pärt - "Fratres"

* Ludwig van Beethoven - Symphony No. 8 in F major, Op. 93

July 12 at 8 p.m. Pärnu Concert Hall (Miina Pärn, Lisete Velt)

Lake Academy Gala

* Arvo Pärt - "Festina lente"

* Arvo Pärt - "Silouan's Song"

* Arvo Pärt - "Trisagion"

* Jacques Ibert - "Divertisment"

* Wolfgang Amadeus Mozart - Symphony No. 33 in B major

July 13 at 7 p.m. Pärnu Concert Hall (Miina Pärn, Lisete Velt)

The sound of the Estonian Instrument Fund

Mari Poll-Novakovic (violin), Robert Traksmann (violin)

Andrus Haav (violin), Katariina Maria Kits (violin)

Gloria Ilves (violin), Johanna Vahermägi (viola)

Sandra Klimaite (viola), Mart Kuusma (viola)

Theodor Sink (cello), Leho Karin (cello)

Valle-Rasmus Roots (cello)

* Arnold Schönberg - Verklärte Nacht op. 4

* Felix Mendelssohn - Octave in E flat major, Op. 20

July 13 at 10 p.m. Pärnu Concert Hall (Miina Pärn, Lisete Velt)

Lock Me in Your Light

New Ideas Chamber Orchestra Nico

Gediminas Gelgotas

* Gediminas Gelgotas - "Lock Me in Your Light, Saint Luke"

* Gediminas Gelgotas - "Sanctifaction"

* Gediminas Gelgotas - "Never Ignore the Cosmic Ocean"

* Kristjan Järvi - "Nebula"

* Gediminas Gelgotas - "Transitory"

* Hildegard von Bingen / Gediminas Gelgotas - "Choral"

* Karsten Gundermann - "Faust"

* Gediminas Gelgotas - "Praisedance"

* Gediminas Gelgotas - "Higher Energy"

* Gediminas Gelgotas - "Extracadenza"

14 July at 8 p.m. Pärnu Concert Hall (Nele-Eva Steinfeld, Miina Pärn)

Lars Vogt, Paavo Järvi and the Estonian Festival Orchestra

Paavo Järvi (conductor)

Lars Vogt (piano)

Estonian Festival Orchestra

* Wolfgang Amadeus Mozart - Piano Concerto eg 24 C minor

* Eduard Tubin - Music for Strings

* Eduard Tubin - Suite from the ballet "Kratt"

July 15 at 8 p.m. Pärnu Concert Hall (Nele-Eva Steinfeld, Miina Pärn)

Joshua Bell, Paavo Järvi and the Estonian Festival Orchestra

Joshua Bell (violin)

Paavo Järvi (conductor)

Estonian Festival Orchestra

* Antonín Dvorak - Violin Concerto in A minor

* Eduard Tubin - Music for Strings

* Eduard Tubin - Suite from the ballet "Kratt"

July 16 at 8 p.m. Pärnu Concert Hall (Nele-Eva Steinfeld)

Pärnu Music Festival gala

* Camille Saint-Saëns - Fantasy for violin and harp

Artur Podlesniy (violin), Jana Boušková (harp)

* Franz Schubert - String Trio in B major

Eugenia Grauer (violin), Gilad Karni (viola), Thomas Ruge (cello)

* Eduard Tubin - Sonata for Saxophone and Piano (1951, arrangement for viola and piano)

Andres Kaljuste (viola), Sophia Rahman (piano)

* Ester Mägi - "Duo in Folk Tone"

Maarika Järvi (flute), Sharon Roffman (violin)

* Georges Bizet - "Carmen Suite" (1874, Kerry Turner's arrangement of 4 horns)

Alec Frank-Gemmill, Björn Olsson, Paula Ernesaks, Adrian Diaz Martinez (horns)

* Wolfgang Amadeus Mozart - Clarinet Quintet in A major

Matthew Hunt (clarinet), Triin Ruubel-Lilleberg, Emma Yoon (violin), Florian Donderer (viola), Theodor Sink (cello)

July 17 at 7 p.m. Pärnu Concert Hall (Lisete Velt)

The final concert of Järvi Academy

Mihkel Poll (piano)

Participants of Järvi Academy

Järvi Academy Youth Symphony Orchestra

* Artur Lemba - Piano Concerto No. 1 in G major

* Ester Mägi - Vesper

* Johann Strauss (junior) - Emperor's Waltz

* Antonin Dvořák - Symphony No. 9 in E minor "From the New World"

18 July at 8 p.m. Pärnu Concert Hall (Lisete Velt, Nele-Eva Steinfeld)

Final concert of Pärnu Music Festival, Emmanuel Pahud, Paavo Järvi, EFO

Paavo Järvi (conductor)

Emmanuel Pahud (flute)

Estonian Festival Orchestra

* Ülo Krigul - "The Bow" (2021, premiere)

* Wolfgang Amadeus Mozart - Flute Concerto No. 1 in G major

* Francis Poulenc - Flute Sonata

* Franz Berwald - Symphony No. 4 in E flat major "Sinfonie naïve"

--

