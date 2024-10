Estonian national football team lineups announced for Azerbaijan, Sweden games

Estonian senior men's national football team manager Jürgen Henn has released his squad for the two upcoming UEFA Nations League matches against Azerbaijan and Sweden.

Both matches are at home at the A. Le Coq Arena in Tallinn,

Striker Rauno Sappinen is to miss the matches due to illness.

Other than that, the full squad for the two games looks like this (position, player and home club):

Goalkeepers

Karl Jakob Hein – Real Valladolid (Spain)

Matvei Igonen – Botev Plovdiv (Bulgaria)

Karl Andre Vallner – FCI Levadia Tallinn

Defenders

Karol Mets – FC St. Pauli

Artur Pikk – Odra Opole (Poland)

Joonas Tamm – Botev Plovdiv

Märten Kuusk – GKS Katowice (Poland)

Maksim Paskotši – Grasshopper Zürich

Michael Lilander – Paide Linnameeskond

Rasmus Peetson – FCI Levadia Tallinn

Michael Schjønning-Larsen – FCI Levadia Tallinn

Midfielders

Mattias Käit – FC Rapid (Romania)

Martin Miller – Bohemian FC (Ireland)

Vlasiy Sinyavskiy – FC Slovácko (Czech Republic)

Markus Poom – Shamrock Rovers (Ireland)

Mihkel Ainsalu – FCI Levadia

Rocco Robert Shein – FC Dordrecht (Netherlands)

Martin Vetkal – Brommapojkarna (Sweden)

Kevor Palumets – HJK Helsinki

Ioan Yakovlev – FCI Levadia Tallinn

Patrik Kristal – Paide Linnameeskond

Forwards

Sergei Zenjov – FC Flora Tallinn

Henri Anier – Lee Man (Hong Kong)

Erik Sorga – Ho Chi Minh City FC (Vietnam)

Alex Matthias Tamm – Nõmme Kalju FC

Robi Saarma – Paide Linnameeskond

Manager: Mr. Jürgen Henn

The Azerbaijan match kicks off at 7 p.m. on Friday, October 11, while the Sweden game is three days later, Monday, October 14.

Both games will be broadcast live on ETV2 and via ERR's sports portal.

