Twelve Eesti Laul finalists set for 2027 showdown

Where can I find crisis information for Estonia?

ERR News is the English-language service of Estonian Public Broadcasting, run by a fully independent editorial team. To read up on ERR News' comments rules and to contact ERR's other services, please follow the link below. Staff, contacts & comments

--

Panørama, Vemka and Hans Markus, "Reflection" credits: Steven-Marten Suur, Martin Veem, Hans Markus Danilas, Villem Rootalu, Noah Schatteiner, Laura Prits

Hosted by Koit Toome and Eda-Ines Etti, the final will feature 12 original songs selected by a 40-member jury and set to be released late next month.

Eesti Laul has revealed its 12 finalists for 2027, featuring contest newcomers and veterans alike set to face off in January's final concert.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: